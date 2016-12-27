Москвичи задолжали городу за электричество более миллиарда рублей

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Более миллиарда рублей задолжали москвичи городу за электричество. В списке злостных неплательщиков десятки квартир. По ним прошлись сотрудники "Мосэнергосбыта": с кем-то из должников просто поговорили, а у кого-то обрезали провода. И если до конца месяца жильцы не заплатят за свет, новый год им придётся встречать при свечах.

Предновогодний рейд сотрудников "Мосэнергосбыта" в жилые дома северного округа столицы оказался совсем не праздничным. Некоторых жильцов ждут плохие новости. Электричество в их квартирах отключат за неуплату, передает "ТВ Центр".

Счетчик – общий, квартира одна, но внутри - чужие друг другу люди. Неизбежные атрибуты коммуналки: добросовестный жилец, порой, вынужден отвечать по долгам соседа-неплательщика. В итоге в квартире свет не погаснет. Ведь один из жильцов, хоть и частично, но свои обязанности по оплате исполняет. А значит, чтобы взыскать долг энергетикам придется прибегать к иными законным способам.

"Один из плательщиков платит. Поэтому мы вынуждены не ограничивать, а сразу передавать дело в суд. Для того чтобы можно было урегулировать в судебном порядке и признать задолженность, за кем она числится", - пояснила заместитель начальника по обслуживанию физических лиц северного отделения ПАО "Мосэнергосбыт" Светлана Пешехонова.

В списке должников "Мосэнергосбыта" - десятки квартир. И так почти в каждом доме. У кого-то недоплата в три - четыре тысячи рублей, а некоторые уходят в минус на сотни тысяч. При этом система оповещения о задолженностях многоступенчатая. А значит, оправдать свою халатность незнанием не получится.

"Уведомления не единичны. То есть сначала претензии направляются. Потом предупреждения, уведомления. Это все с периодичностью в две недели, и так на протяжении двух месяцев производится обязательное уведомление потребителя. И только после этого производится ограничение", - отметила заместитель начальника по обслуживанию физических лиц северного отделения ПАО "Мосэнергосбыт" Светлана Пешехонова.

Вслед за энергетиками стараются информировать жильцов об их задолженности и управляющие компании. На информационных стендах - суммы долга за услуги ЖКХ. Если долг исчисляется сотнями тысяч, то приходится отключать, даже если дома никого нет. Самовольное подключение специалист обязательно заметит. А это чревато дополнительными штрафными санкциями.

По данным Московской объединенной электросетевой компании, к концу 2016 года общий долг жителей столичного региона превышает 3,5 миллиарда рублей. На долю москвичей приходится чуть меньше половины – 1,7 миллиарда рублей.

На фоне колоссальных объемов электропотребления в мегаполисе сумма не столь велика, но энергетики, все же советуют следить за своими счетами. Ведь отрезанным теперь придется не только погасить долги, но и заново оплатить подключение. А это несколько тысяч рублей, плюс не очень приятные хлопоты по оформлению необходимых бумаг.

Андрей Сидоренко, Юрий Тимошин, Антон Дубнов. "ТВ Центр".