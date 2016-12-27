В московском метро начали продавать сувениры

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В Московском метро открылись четыре витрины с собственной сувенирной продукцией. Они расположены на станциях "Арбатская", "Павелецкая", "Пушкинская" и "Площадь Революции".

На четырех станциях метро началась продажа сувенирной продукции с символикой метрополитена, сообщает "ТВ Центр". Витрины с фирменными сувенирами появились возле стоек "Живое общение" на станциях "Площадь Революции", "Пушкинская", "Павелецкая" и "Арбатская". Здесь представлены чехлы для смартфонов, принадлежности для письма, дождевики, термосы и другие товары. В январе ассортимент расширится, а ещё через месяц сувениры от метро можно будет приобрести и на "Маяковской". Там откроется флагманский магазин. Первая сувенирная витрина появилась на станции "Выставочная".