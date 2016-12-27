Маленьким пациентам Филатовской больницы показали красочное шоу

Теги: Общество праздник дети больница москва

Для маленьких пациентов Филатовской больницы представители Еврейской общины устроили настоящий праздник. Детям показали красочное шоу Николы Теслы.

В преддверии Нового года для маленьких пациентов Филатовской больницы устроили настоящий праздник. Его организовали представители Еврейской общины, передает "ТВ Центр".

Они рассказали детям о празднике Ханука, который ещё называют праздником свечей и огня. Его отмечают в течение восьми дней. Для детей прошло красочное шоу Николы Теслы с почти волшебными экспериментами с электричеством.

Все маленькие гости получили подарки на память, а в конце их угостили традиционными блюдами еврейской кухни.