В театре Петра Фоменко покажут спектакль "Испанцы в Дании"

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Во вторник вечером в театре Петра Фоменко премьера - спектакль "Испанцы в Дании" по драме Проспера Мериме. Пьеса основана на реальных событиях эпохи наполеоновских войн. В России поставлена впервые. Но темы там звучат вечные: государственные интриги, подковёрные игры и, конечно, любовь, которая способна изменить ход истории. Авторы назвали постановку "фатальной мешаниной", и это точно определяет происходящее на сцене.

Полный аншлаг в зале уже на предпремьерном показе. И это неудивительно. Впервые на российской сцене ставится Проспер Мериме. Громких попыток "оживить" произведения французского драматурга до сих пор не было. 10 месяцев начинающий режиссер и опытный артист Кирилл Пирогов вместе с молодыми актерами "Мастерской Петра Фоменко" пытались распознать первые творения писателя. "Испанцы в Дании" - входит в целый сборник "Театра Клары Гасуль", который французский драматург создавал, когда ему едва исполнилось 20 лет, передает "ТВ Центр".

"Он писал с желанием разрушить французский классицизм, поэтому это было чистой воды хулиганство", - отметил режиссер-постановщик пьесы "Испанцы в Дании" Кирилл Пирогов.

Жизнь, где чувства побеждают все превратности судьбы. Мериме, со всей горячностью молодого человека, в своей пьесе высмеивает государственные интриги и подковёрные игры. Сюжет пьесы разворачивается на фоне непростых исторических событий - наполеоновских завоеваний. 1808 год. На крошечном острове Фюн в Дании находится испанский генерал со своим адъютантом. Случайная встреча молодого офицера с юной француженкой меняет не только его жизнь, но и ход исторических событий.

"Эта героиня - она холодная, ей кажется, что она холодная. Она пыталась поставить себе какой-то барьер, но когда пришло что-то настоящее и что-то живое, что-то сильное, то ее накрыло волной, и все ее барьеры снесло", - считает актриса Мария Большова.

Молодая шпионка должна была привести испанцев на эшафот, но вместо этого открывает одному из них путь к своему сердцу. Выбор не прост. Ведь шпионаж - дело семейное, руководит которым мать молодой особы и получает за это жалование от французской короны.

Азарт и опыт уступает дорогу молодости. И непокорная дочь спасает того, кого должна была погубить. Любовь побеждает и расцветает даже в условиях войны. Кстати, все герои пьесы - лица не вымышленные, а реально существовавшие и жившие в то время.

Передать дух эпохи помогает и музыкальное сопровождение. В спектакле прозвучат известные произведения французских композиторов. Увидеть "Испанцев в Дании" широкая публика может уже 27 декабря на сцене "Мастерской Петра Фоменко".

Анастасия Дерзаева, Александр Агашин, "ТВ Центр", Москва.