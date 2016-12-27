Где и как провести новогодние каникулы в Москве

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До Нового года осталось всего четыре дня. В городе - море света и музыки, десятки праздничных ярмарок и катков. Потеряться невозможно, поскольку маршруты фестиваля "Путешествия в Рождество" уже проложены. В саму новогоднюю ночь на Красной площади состоится грандиозный концерт. Попасть на него смогут самые "активные москвичи" и только по приглашениям. Те, кто останется дома, увидят прямую трансляцию на канале "ТВ Центр".

На Поклонной горе вся страна вскоре будет как на ладони — буквально на глазах у прохожих из безликих глыб льда вырастают соборы, мосты, корабли, животные, все, чем славится необъятная Россия. Все композиции завершат уже к середине недели.

Москва готовится к праздникам и длинным выходным. У осенне-зимней хандры в столице точно нет никаких шансов. Вместо нее свето- и цветотерапия - в каждом районе города, всего более 40 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество".

Кстати, в Новый год ярмарки будут работать до трех ночи. Да и вариантов для прогулок – не счесть. Хороводы и пляски в музее-усадьбе Кусково, детское представление в Люблине, сюрреалистическая елка в музее Бурганова, веселые гуляния в Коломенском, на ВДНХ - огромный каток. Везде будут угощения и подарки. Юные москвичи готовятся — вспоминают заученные стихи и песни.

Петь, танцевать, пройтись по торговым рядам с диковинными товарами можно уже сейчас. Но пик посещаемости, конечно же, придется на новый год и длинные выходные.

На главной площади страны в новогоднюю ночь состоится грандиозный концерт. Вход только приглашениям, которые получили пользователи портала "Активный гражданин". Все остальные смогут насладиться праздничным действом по телевизору. Прямую трансляцию с Красной площади будет вести канал "ТВ Центр".

Кристина Одиноченко, Андрей Талалай, "ТВ Центр".