Морозы вернутся в Москву в среду

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В Москве из-за оттепели и снегопада на круглосуточный режим работы переведены специалисты Мосводостока. Они контролируют все места скопления воды. Однако, по прогнозам синоптиков, морозы вернутся в столицу уже в среду.

В Москве – оттепель. Не успели горожане привыкнуть к устойчивому минусу, как в городе уже плюс. Снег, который падал всю ночь, уже к утру превратился в слякоть, передает "ТВ Центр".

С самого утра коммунальщики убирали снежную массу с тротуаров, пешеходных переходов, остановок. Всё это, разумеется, тут же превращалось в лужи. Но потоп городу не грозит, сейчас специалисты "Мосводостока" контролируют все места скопления воды.

Во вторник весь день в московском регионе небольшие осадки: снег мокрый, переходящий в дождь. На дороге - гололёд. А всё благодаря обширному циклону, который сейчас смещается на восток. Но уже со среды в столице вновь начнёт подмораживать - до минус 7 градусов по ночам, до плюс трёх днём.