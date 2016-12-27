Черный ящик разбившегося Ту-154 доставлен в Люберцы
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Черный ящик разбившегося Ту-154 доставлен в ЦНИИ Военно-воздушных сил России в Люберцах. Специалисты оценили состояние контейнера самописца как удовлетворительное. Расшифровка начнется после проведения технической очистки.
Черный ящик разбившегося Ту-154 доставлен в Центральный НИИ Военно-воздушных сил в Люберцах. об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
"По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также сообщили об обнаружении трех новых фрагментов самолета. Среди них, по данным Минобороны, стойка шасси, двигатель и элементы обшивки. В настоящее время ведутся работы по их подъему и доставке на берег.
В ведомстве отметили, что темпы и интенсивность поисковых работ не снижаются. В основном секторе работают 98 водолазов и 14 глубоководных аппаратов.
Крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека, включая участников ансамбля имени Александрова, журналистов и правозащитницу Елизавету Глинку.
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Источник сообщил об отсутствии следов взрывчатки на корпусе Ту-154
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