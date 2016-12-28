Одна команда. Шесть ключевых назначений уходящего года

Теги: Политика россия TVC.RU текст

В 2016 году власти провели масштабные кадровые перестановки: в правительстве, регионах, правоохранительных органах и армии. Одни назначения прошли почти незаметно для публики, другие же широко обсуждались. TVC.RU вспомнил главные из них.

Новый глава администрации Владимира Путина

12 августа президент сменил главу своей администрации. Место Сергея Иванова занял Антон Вайно. В его основные обязанности входит контроль исполнения решений президента, подготовка законопроектов, указов, обращений, распоряжений от его лица. Говоря о приоритетах своей работы на новой должности, глава администрации назвал противодействие коррупции и выполнение майских указов.

Вайно окончил МГИМО. После института работал в посольстве России в Японии, в 2001-2002 годах был сотрудником Министерства иностранных дел. С дипломатической работы он ушел в Управление протокола президента. После этого в 2012 году Путин назначил его заместителем главы своей администрации.

Новый министр образования

19 августа Путин одобрил отставку Дмитрия Ливанова с поста министра образования и науки и назначил его спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной. Новым главой ведомства стала Ольга Васильева. Она объявила собственное назначение "божествованием" своей деятельности. До этого Васильева занимала пост замглавы управления по общественным проектам в АП.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Васильева имеет хороший послужной список. "Она ученый, но в то же время начинала свою деятельность в должности учителя, еще в 1979 году. Впоследствии работала в системе Академии наук. Человек она сбалансированный, опытный", - рассказал глава кабмина.

В 2016 году Васильева назвала Сталина тираном, уволила несколько сотрудников Минобрнауки, обязала учеников убирать классы и процитировала Эйнштейна.

Новый министр экономического развития

Искать замену Алексею Улюкаеву, который запомнился поиском дна кризиса в России, пришлось после того, как экс-министра задержали с поличным при получении взятки. Путин освободил политика от должности в связи с утратой доверия, а новым главой МЭР стал Максим Орешкин.

Вступив в должность, бывший замминистра финансов сообщил о готовящейся перезагрузке Минэкономразвития. Важным моментом, по его словам, станет более плотное сотрудничество с финансовым блоком правительства и ЦБ.

Как утверждает первый зампред правительства Игорь Шувалов, новый министр уже начал разработку программы ускорения роста ВВП до уровня выше мирового. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Орешкин является одним из сильнейших макроэкономистов в России.

Новый спикер Госдумы

Осенью 2016 года к работе приступил новый, седьмой созыв Госдумы. На встрече с лидерами фракций 23 сентября Путин предложил назначить Вячеслава Володина спикером нижней палаты парламента вместо Сергея Нарышкина. Его кандидатуру официально утвердили на первом заседании.

В должности первого заместителя руководителя администрации президента и куратора внутриполитического блока Володина сменил гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко.

Володин - опытный парламентарий. Он был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Думы, а затем вошел в команду Путина: сначала как руководитель аппарата в правительстве, затем - как первый заместитель администрации президента.

Новый председатель Госдумы уже пообещал депутатам год жесткой дисциплины. На встрече с парламентариями он предупредил, что ждать снижения контроля за посещаемостью и отмены штрафов за прогулы не стоит.

Новый детский омбудсмен

Анна Кузнецова была назначена детским омбудсменом 9 сентября, сменив в должности Павла Астахова.

Кузнецова - глава исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов. По образованию психолог. Замужем, имеет шесть детей.

Новый уполномоченный при президенте по правам ребенка в своей работе намерена в первую очередь отстаивать права детей жить и воспитываться в семье. По ее мнению, из-за их нарушения возникают самые главные проблемы.

В 2016 году она обратилась в прокуратуру с требованием проверить скандальную выставку Джока Стерджеса, проверила детские бои в Чечне, поддержала запрет абортов, намекнула на возможность отмены "закона Димы Яковлева" и выступила с инициативой создания реестра педофилов.

Новый министр спорта

Кадровые перестановки коснулись и Министерства спорта. В октябре Павла Колобкова, занимавшего должность замминистра, назначили главой ведомства. Виталий Мутко, несмотря на допинговый скандал, получил повышение - он стал вице-премьером, курирующим вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Колобков - известный спортсмен, шестикратный чемпион мира по фехтованию на шпагах, участвовавший в пяти Олимпиадах. На его счету три бронзы, два серебра и одно золото Игр. В 2004 году он стал первым за всю отечественную историю спорта действующим спортсменом, получившим звание полковника.

В министерство фехтовальщик пришел в 2010 году. Там ему поручили курировать паралимпийский и сурдлимпийский спорт, развивать летние виды спорта и обеспечить подготовку российской сборной к Играм-2012 в Лондоне.

Читайте также:

Самые скандальные выставки 2016 года

Гороскоп: кому повезет в 2017 году

Тест: самые яркие политические скандалы уходящего года

Итоги-2016. Пары, которые мы потеряли