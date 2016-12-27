Синоптики предупредили о перепадах давления в Москве

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В Москве и Московской области отмечается нестабильный фон атмосферного давления. Накануне этот показатель находился в норме, однако во вторник показатели барометров опустились до 735 миллиметров ртутного столба. В среду давление должно вернуться к привычным показателям, однако в четверг значительно превысит норму.

Москвичей предупредили о перепадах атмосферного давления в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на метеобюро столицы.

"Накануне барометры показали 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме, сегодня давление упало до 735 миллиметров ртутного столба, - а это гораздо ниже нормы. Завтра атмосферное давление вновь вернется к привычным показателям, а 29 числа вырастет до 760 миллиметров ртутного столба", - сообщили синоптики.

В последние дни 2016 года погода будет определяться антициклоном, однако перед самым новым годом его сменит атлантический циклон. Он принесет потепление и снижение давления до 735 миллиметров ртутного столба. Как отметил портал "Метеоновости", резкие перепады давления могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

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