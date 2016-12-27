Актриса Мирошниченко госпитализирована из-за высокой температуры

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Известная советская и российская актриса Ирина Мирошниченко попала в столичную больницу из-за высокой температуры. Отмечается, что в настоящее время с ней все нормально и она должна быть выписана во вторник. Ранее сообщалось о том, что у нее диагностировали серьезное воспалительное заболевание.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была госпитализирована из-за высокой температуры, но в настоящее время с ней все нормально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова. "У Ирины Петровны была высокая температура, она сама отправилась в больницу. С ней все нормально, насколько нам известно, сегодня должны выписать", - говорится в сообщении.

Ранее портал Life сообщал об экстренной госпитализации Мирошниченко в одну из столичных клиник. По их информации, у нее было обнаружено серьезное воспалительное заболевание.

Ирина Мирошниченко – известная советская и российская актриса театра и кино, певица. Среди самых известных фильмов с ее участием - "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Ошибка резидента", "Дядя Ваня", "Вам и не снилось", "Старый Новый год" и другие.