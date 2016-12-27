Как новогодние праздники влияют на мозг человека

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Британские ученые установили, как мозг человека реагирует на новогодние праздники. Выяснилось, что праздничная суета увеличивает в организме выработку гормонов, отвечающих за счастье и стресс.

Исследователи из Великобритании рассказали о том, как новогодние и рождественские праздники влияют на работу человеческого мозга. Как пишет "Русская планета", ощущение праздника формируется благодаря выбросу двух гормонов - дофамина и сератонина. Они отвечают за ощущение счастья.

Однако при выборе подарков у многих людей повышается уровень адреналина, что способствует стрессу. В то же время, когда человек окружен родственниками и друзьями, у него вырабатывается гормон окситоцин.

Британские ученые утверждают, что у большинства людей атрибутика Нового года и Рождества запрятана глубоко в подсознании, образуя своего рода нейронную сеть.