В московской школе по требованию родителей отменили курс "Истоки"

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Родители учащихся московской школы № 2065 заявили, что добились отмены курса "Истоки" для пятых классов. Ранее они пожаловались в Генпрокуратуру на "навязывание религиозной идеологии". Теперь родителям предложили заменить курс "Истоки" на предмет "Основы светской этики".

В московской школе № 2065 решили отменить новый курс "Истоки" для пятых классов. Это было сделано по требованию родителей учеников, пишет "Ридус".

"Позвонили представители Совета школы, предложили согласовать учебник по светской этике с родителями. Мы дали свое согласие. У всех пятых классов нашей школы убирают "Истоки", — рассказала представительница инициативной группы родителей.

Отмечается, что родителям предложили заменить курс "Истоки" на предмет "Основы светской этики".

Ранее в декабре родители учеников этой школы обратились в Генпрокуратуру и пожаловались на "навязывание религиозной идеологии". Они отметили, что появившийся в школах предмет "Истоки" является "антинаучной манипуляцией", а также "давлением на детскую психику". Кроме того, родители указали на то, что предмет с православным уклоном должны изучать и представители других конфессий.

1 сентября 2015 года в обязательную часть программы для учеников пятого - девятого классов была включена предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России". В частности, курс "Истоки" предлагает учащимся осваивать религиозные и духовные темы. В настоящее время его изучают в 62 регионах России.