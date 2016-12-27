Захарова не смогла найти объяснений юродству Украины на тему трагедий России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что стремление украинских официальных лиц к юродству на тему российских трагических событий не поддается никакому объяснению. Дипломат назвала эти стремления Киева абсолютно дикими.

Стремление украинских чиновников юродствовать на тему российских трагедий не поддается объяснению. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Не поддается вообще никакому объяснению абсолютно дикое стремление юродства на тему трагических происшествий в нашей стране. Речь идет и об украинских официальных лицах, и об общественных деятелях", - цитирует дипломата ТАСС.

Крушение самолета Ту-154 в Черном море официально не комментировали ни президент Украины, ни украинский МИД, однако ряд выражал свое мнение после катастрофы. В частности, советник украинского президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook написал о том, что "грохнулся самолет МО РФ... Появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку Боярышника".

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