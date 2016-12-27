Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в январе

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Минтранс России назвал январь самым вероятным сроком открытия воздушного сообщения между нашей страной и Египтом. Максим Соколов отметил, что проект договора по авиабезопасности уже предварительно согласован обеими сторонами.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что, скорее всего, регулярное сообщение с Египтом будет открыто в начале года. "Январь 2017 года – это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром", - приводит слова Соколова ТАСС.

Также он отметил, что Минтранс предварительно согласовал проект договора по авиабезопасности с Египтом.

На прошлой неделе сообщалось, что президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах Ас-Сиси рассмотрели вопросы обеспечения безопасности авиаперелётов и возможности возобновления воздушного сообщения между странами.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после того, как 31 октября 2015 года в пустыне на Синайском полуострове разбился российский лайнер, который выполнял чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 224 человека, все они погибли.

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