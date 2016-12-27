СМИ узнали новые подробности крушения Ту-154 в Черном море

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Самолет Ту-154, разбившийся в акватории Черного моря, летел в момент катастрофы на скорости более 500 километров в час. В силовых структурах сообщили, что по неизвестным причинам воздушное судно шло с большим углом тангажа. Произошло сваливание с эшелона при маневре вправо, а затем - столкновение с поверхностью воды.

Разбившийся в Черном море самолет Ту-154 Минобороны России пытался совершить маневр вправо во время катастрофы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, воздушное судно при этом летело на скорости более 500 километров в час.

Собеседник агентства подчеркнул, что катастрофа произошла в тот момент, когда пилоты убирали механизацию, которая увеличивает подъемную силу крыла в выпущенном состоянии. "При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", - рассказал источник.

Между тем, другой источник, близкий к расследованию трагедии, рассказал, что самолет "шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону". Также источники утверждают, что трагедия могла произойти сразу из-за нескольких причин. Среди них ошибочные действия экипажа, а также неполадка одного из двигателей.

Самолет Ту-154 потерпел авиакатастрофу в акватории Черного моря утром 25 декабря. На его борту находилось 92 человека. Среди них участники ансамбля имени Александрова, журналисты и правозащитница Елизавета Глинка. Все они погибли. В качестве приоритетной версии трагедии рассматривается попадание в двигатель самолета посторонних предметов.

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