В Бурятии пятилетнюю девочку насмерть загрыз ротвейлер

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В Бурятии ротвейлер напал на пятилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Ротвейлер растерзал пятилетнюю девочку в одном из частных домов Заиграевского района Бурятии. Как рассказали следователи, нападение собаки на ребенка заметили соседи. Они обратились в полицию. К месту происшествия незамедлительно прибыли медики и правоохранители.

За оградой дома полицейские обнаружили агрессивного ротвейлера, который не давал пройти внутрь и оказать помощь ребенку. Так как животное могло причинить вред людям, было решено применить оружие, собаку застрелили. После этого медики и сотрудники МВД смогли войти во двор, где было обнаружено тело пятилетней девочки с ранами, характерными для нападения животного.

По предварительным данным, ребенок проживал в частном доме со старшей сестрой и матерью. Около месяца назад они взяли у знакомых взрослую собаку породы ротвейлер. Во вторник мать уехала на работу, оставив детей одних. Днем младшая из детей вышла во двор, где на нее напал пес.

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