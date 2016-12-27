Хлопонин опроверг заявление о рецептурной продаже валокордина

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Вице-премьер правительства России Александр Хлопонин заявил, что кабмин не намерен усложнять доступ россиян к таким средствам как валокордин, зеленка и йод. По его словам, эти препараты по-прежнему будут продаваться без рецепта.

Правительство не планирует усложнять доступ россиян к валокордину, йоду и зеленке. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина.

Ранее СМИ сообщили, что Хлопонин заявил о рецептурной продаже валокордина со второго квартала 2017 года. При этом он отметил, что в настоящее время ведется дискуссия о включении в список рецептурных препаратов йода и зеленки. Сейчас же вице-премьер заявил об обратном.

"Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", - сказал он.

На вопрос о том, значит ли это, что валокордин, йод и зеленка будут по-прежнему продаваться без рецепта, он заявил: "Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают".

Он также отметил, что такие средства как йод и зеленка как правило нужны здесь и сейчас. "То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка - это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме", - отметил Хлопонин.

При этом, как и ранее, он подчеркнул, что "препараты двойного назначения" будут отпускаться строго по рецептам. В перспективе, по словам Хлопонина, их нужно убрать из аптечной сети.

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