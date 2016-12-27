МИД назвал высказывания Джонсона по Сирии непрофессиональными
Теги: сирия мид великобритания Сирийский конфликт
В Москве прокомментировали высказывания Бориса Джонсона о ситуации в Сирии. Ранее он заявил, что победа сирийской армии является "пустой", а также рассказал о том, что представителям ООН не был предоставлен доступ в восточном Алеппо. По словам Марии Захаровой, глава МИД Великобритании вообще не понимает, что происходит в арабской республике.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который назвал победу сирийской армии в Алеппо "пустой", являются недипломатичными и непрофессиональными. Об этом она рассказала на своем брифинге во вторник. По ее словам, ранее глава МИД Британии также говорил о том, что представителям ООН не предоставили доступ к восточной части сирийского города.
"Он также заявил, что контроль сирийской армии над Алеппо не означает полную победу, так как президент Сирии Башар Асад крайне зависим от зарубежных военных отрядов и поддержки с воздуха со стороны России. Я не буду комментировать эти пассажи о том, что Асад должен уйти. Об этом, если господин Джонсон не знает, продолжает говорить только самая оголтелая оппозиция и боевики, его коллеги уже давно поменяли свой вокабуляр на эту тему", - приводит слова Захаровой ТАСС.
Она подчеркнула, что, судя по заявлениям британского министра, он вообще не понимает, что происходит в Сирии. Захарова добавила, что Россия не раз высказывалась в пользу участия ООН в усилиях по оказанию гуманитарной помощи населению Алеппо. По ее словам, их представители подключились к работе еще 15 декабря, и в настоящее время в сирийском городе находятся свыше 100 человек ооновского персонала.
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