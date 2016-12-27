Путин назвал Россию экологическим донором мира

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Наступающий 2017 год объявлен в России годом экологии. Об этом во вторник напомнил Владимир Путин, выступая на заключительном заседании Госсовета в Кремле. Глава государства подчеркнул, что теперь перед нашей страной стоит задача перейти к новой модели устойчивого экологического развития. Это важно для повышения эффективности всей экономики.

Масштаб проблем, связанных с вредными выбросами и загрязнениями окружающей среды в России, президент обозначает всего двумя цифрами. Во-первых, из-за них страна ежегодно теряет до 15 процентов ВВП. Во-вторых, на изменения ситуации осталось всего 34 года. Далее негативные процессы в экологии станут просто необратимы, передает "ТВ Центр".

"Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела. А это значит, а мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, это значит, что будущим поколениям мы оставим среду непригодную для жизни. Поэтому необходимо, как минимум, в два раза сократить загрязнения и выбросы", - заявил Путин.

От этого страдает и вода, и почва. Особенно остро эта проблема чувствуется в городах, где к выбросам предприятий добавляются еще выхлопные газы машин. "Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта и личного, и общественного составляет здесь от 50 до 90 процентов", - сказал Путин.

Но проблема не только в том воздухе, которым мы дышим на улице или в той воде, что пьем, подчеркивает уже Жириновский. Даже находясь дома или на работе, мы в опасности. И Кремль тут оказался не исключением. "Конкретный пример. Вот шикарный зал. Вот красивый пол. Но это же лак. Он извергает вредные вещества. Формальдегид. Вся страна дома и в офисах дышит этой гадостью", - отметил лидер ЛДПР.

Насчет гадости, доставшейся нам еще с советских времен, говорит уже Геннадий Зюганов. Речь о крупнейших могильниках ядовитых отходов в Дзержинске и Гумново. Их вроде бы должны были ликвидировать. Но проблема так и не решена.

"Деньги выделены. В основном, разворовали. Двоих посадили, а воз и ныне там. Надо подогнать, потому что сейчас дожди, и если этот резервуар переполнится, мы отравим всю Волгу, и это будет катастрофа", - указал лидер КПРФ.

В этом примере вся суть русского подхода к решению этой важнейшей проблемы. Это касается и чиновников, и бизнеса, которым Путин дает на этот счет сегодня конкретную установку. "Не должно быть так, когда решения, необходимые для движения по обсуждаемому сегодня пути, зависят от людей, которые сами и воду чистую пьют и живут в хороших экологических условиях. А огромные трудовые коллективы и все, что вокруг движется и живет, оно живет и движется в условиях неблагоприятной экологической ситуации. Вот эта ситуация недопустима абсолютно", - заявил Путин.

Конечно, сейчас ряд крупных предприятий уже реализуют свои экологические программы. Но этого недостаточно. Бизнес должен быстрее обновлять промышленное оборудование. Сначала, подчеркивает Путин, это конечно окажется затратно. Но в итоге предприятия даже выиграют от увеличения производительности труда. А страна сохранит свой природно-ресурсный потенциал

"Хочу подчеркнуть, гигантский, именно гигантский, природно-ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивающий ему почти 10% биосферной устойчивости", — заявил Путин.

Задача сокращения вредных выбросов в атмосферу в качестве приоритетной уже заложена в недавно утвержденную программу научно-технологического развития России. Это в перспективе, говорит Путин, обеспечит конкурентоспособность и всей российской экономике.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".