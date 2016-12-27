Специалисты приступили к расшифровке "черного ящика" Ту-154

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Специалисты исследовательского центра ВКС Минобороны в подмосковных Люберцах приступили к расшифровке параметрического самописца разбившегося самолета Ту-154. В Сочи в районе крушения продолжается поисково-спасательная операция. По последним данным, обнаружены другие "черные ящики" самолета. Водолазы подняли на поверхность хвостовую часть воздушного судна.

Его обнаружили на глубине 17 метров в хвостовой части самолета. Первые свидетельства участников операции после подъёма бортового самописца на поверхность - внешне он в удовлетворительном состоянии, передает "ТВ Центр". А значит, параметрический "черный ящик", фиксировавший скорость, высоту полёта, другие данные, вероятнее всего, уже в течение ближайшей недели расскажет, что все-таки произошло на борту.

"На сегодняшний день поднят один из накопителей информации, так называемых "черных ящиков". Это параметрический накопитель, который сегодня доставлен в Москву. В научно-исследовательский центр военно-воздушных сил МО. И специалисты буквально сегодня начнут расшифровку его записей. Так же поступает информация о том, что радарами бокового наблюдения обнаружены еще дополнительные фрагменты. Это все примерно на удалении одной морской мили, то есть 1,5–1,7 километра от берега. На глубинах от 17 до 30 метров. Часть фрагментов самолета, включая фюзеляж, шасси, двигатель и другие элементы конструкции самолета, уже подняты и доставлены на берег", - рассказал министр транспорта России Максим Соколов.

Подошедший к побережью Сочи самоходный плавучий кран "Черноморец" во вторник сразу приступил к работе: вместе с крупными элементами обшивки со дна удаётся поднять на грузовую платформу небольшие детали, в которых узнаются датчики, металлические таблички. Ещё один важный этап операции - подъём турбины и части второго двигателя самолёта. Детали передаются следователям.

С самого рассвета к операции снова подключились водолазы МЧС - на глубину погружаются группами по 3-4 человека. Работа водолазов осложняется большими перепадами глубин, в отдельных местах илистое дно. На сегодня найдено уже 12 тел пассажиров и экипажа лайнера, более 150 фрагментов погибших. Останки спецбортами Минобороны направляются в Москву для проведения судебно-медицинской экспертизы и идентификации. Продолжает работать авиация - вертолеты и беспилотники - в районе крушения Ту-154.

Всего в операции задействовано 45 кораблей Минобороны, судов МЧС и гражданских плавсредств. За минувшие двое суток ими было обследовано более 100 квадратных километров акватории Чёрного моря.

Параллельно продолжается расследование причин трагедии. Признаков взрыва или пожара на борту Ту-154 перед падением не выявлено. Не обнаружено и следов взрывчатых веществ на поднятых со дна обломках самолета, сообщают информагентства со ссылкой на компетентные источники. Приоритетной версией следствие считает попадание посторонних предметов в двигатель самолета Ту-154. Эта версия строится на показаниях очевидца трагедии, наблюдавшего крушение лайнера с моря. Другие возможные сценарии - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также некачественное топливо, которое могло привести к отказу двигателей. Пролить свет на случившееся может второй - речевой - самописец, пока не поднятый со дна.

Ближе к вечеру в Сочи начала портиться погода: небольшой дождь, усиливается ветер, поднимаются волны до четырех баллов. Спасатели не исключают: волнами может выбросить на берег фрагменты самолета и личные вещи тех, кто находился на борту. Полицейские и военнослужащие продолжают обход береговой линии.

День траура по погибшим в России был объявлен накануне, но в самом Сочи акции памяти продолжаются и во вторник. Днем возле стихийного мемориала минутой молчания почтили жертв трагедии и возложили цветы больше тысячи местных жителей. Многие не могли сдержать слез, объясняя: эта авиакатастрофа - для них личная трагедия.

Егор Киселёв, Кирилл Макаров, Егор Залогин, "ТВ Центр", Сочи.