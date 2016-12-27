Суд в Москве признал Евромайдан "госпереворотом"

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События, которые разворачивались в Киеве в феврале 2014 года, признаны госпереворотом. Такое решение во вторник вынес Дорогомиловский суд Москвы. Он удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. В ходе процесса были опрошены свидетели – те, кто тогда руководил страной: от бывшего президента Виктора Януковича до генерального прокурора. Они заявили, что Евросоюз угрожал сменой власти в стране в случае отказа подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Решению суда во вторник предшествовали прения сторон. Но поскольку в зале присутствовал лишь заявитель, Владимиру Олейнику ничего не оставалось, кроме как вновь повторить суть своей просьбы - признать события ноября 2013 года – февраля 2014 года на Украине государственным переворотом, передает "ТВ Центр".

В этом процессе по приглашению заявителя выступил ряд заинтересованных лиц - сотрудников администрации Виктора Януковича. Свои показания дал и сам экс-президент. Так, Янукович ранее подчеркивал, что не устранялся от власти в феврале 2014 года. Такого понятия в принципе не существует в конституции Украины. Николай Азаров, напомнил во вторник Олейник, прямо указал на внешнее курирование Евромайдана. Азаров в должности премьер-министра регулярно разговаривал по телефону с американским коллегой Байденом и Викторией Нуланд. Доброжелатели склоняли украинские власти принять пресловутое соглашение о евроинтеграции. Характерный диалог состоялся у Азарова и с представителем евродипломатии.

"Как указал Николай Азаров, наша позиция заключалась в том, что мы не можем подписать соглашение в тех условиях, которые приведут к кризису украинской экономики, падению жизненного уровня населения. У меня был разговор с комиссаром по вопросам расширения Евросоюза. В процессе разговора Фюлле сказал - если не вы подпишите, значит подпишут другой премьер-министр и другой президент", - рассказал Олейник.

Ссылаясь на упомянутую Нуланд, Владимир Олейник озвучил стоимость инициированного западом украинского госпереворота. Ранее помощник госсекретаря назвала цифру - на продвижение демократических процессов в Незалежной США потратили пять миллиардов долларов. Вот, кто поддерживал, подкармливал и вооружал оголтелый Майдан, резюмировал заявитель. Суд удалился для принятия решения.

"Судом установлено, что в феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого была противоправно изменена конституция Украины. Незаконно отстранен от должности президент. Расформирована Рада шестого созыва. Действующие на сегодня органы власти являются нелегитимными. Данные обстоятельства нашли подтверждение в многочисленных доказательствах, собранных по этому делу", - заявил судья.

Его личная победа, уверен Владимир Олейник, пример согражданам. Многие украинцы, полагает экс-депутат, до сих пор не понимают, что произошло в их стране и как можно повлиять на ситуацию. Кроме того, заявитель ждет международной реакции на официально установленный факт государственного переворота."Мы будем обращаться в Венецианскую комиссию. Мы будем обращаться через ОБСЕ", - отметил Олейник.

Владимир Олейник не исключает, что с подобным заявлением обратится в суды, например, Германии или Франции. Как гражданин страны - члена ООН он имеет право отстаивать свои интересы в любых инстанциях государств - участников объединенных наций. Именно поэтому он обратился в суд российский. Анонсируя европейскую кампанию, Олейник отметил, что уже в этом процессе он приглашал к диалогу тех, кто так беспокоится за евросудьбу Незалежной. Приглашение осталось без ответа.

Павел Прокопенко, Максим Сидоренко, Тимур Аскаров, "ТВ Центр".