В Минобороны почтили минутой молчания память жертв крушения Ту-154

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Москвичи продолжают приходить к народным мемориалам, которые возникли в память о жертвах авиакатастрофы. Люди приносят алые гвоздики, розы, оставляют записки со словами скорби, зажигают поминальные свечи.

Песня тысячного детского хора России заполняет Кремлевский дворец печальным многоголосием. Этот уникальный коллектив дебютировал на сцене Мариинки под руководством маэстро Гергиева. Закрывал Олимпиаду в Сочи, выступал в День России в Крыму и на торжествах в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Но во вторник этот концерт - реквием в память о жертвах воскресной трагедии, передает "ТВ Центр".

Именно песня была оружием ансамбля Александрова против солдатской хандры. Коллектив объездил весь мир, среди зрителей - самые титулованные персоны, но они чаще ехали к простым сержантам и рядовым. Ведь в казармах их ждали сильнее всех.

У здания ансамбля Александрова уже третий день живые цветы. На одной из лампад имя Людмилы Гурар, известная российская художница неоднократно летала в Сирию вместе с коллективом. Устраивала там конкурсы рисунков для детей, привозила подарки, а для солдат в Хмеймиме устраивала выставки картин. Друзья, говорят, шутила: "у военных табельное оружие, а у меня табельная палитра".

С минуты молчания во вторник начинается совещание в Минобороны. Сергей Шойгу подчеркивает: делается все, чтобы помочь близким погибших. Министр поручил выделить ансамблю Александрова 70 квартир для новых кадров. А именем Елизаветы Глинки будет названо одно из московских военных лечебных учреждений.

"То дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должно быть продолжено. Та помощь, которую она предполагала передать до Нового года в лечебные учреждения Алеппо, тем, кому она ее обещала, помощь уже доставлена на нашу базу Хмеймим. И в ближайшие дни будет передана адресату", - сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Гуманитарная миссия доктора Лизы будет продолжена, а то, что уже сделано, никогда не будет забыто. Такие послания вместе с цветами оставляют люди у дверей фонда "Справедливая помощь", сотни цветов и у телецентра "Останкино". Среди пассажиров разбившегося лайнера было девять журналистов. Трагедия в Сочи для каждого стала личной.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.