МВД расследует дело о жестоком убийстве медведя в Якутии

Теги: мвд якутия Происшествие

Министерство охраны природы и управление МВД по Якутии изучают шокирующие кадры, которые попали в интернет. Группа вахтовиков на двух многотонных джипах догоняют по тундре бурого медведя. Хищник пытался убежать и не представлял никакой угрозы. Тем не менее, животное несколько раз переехали на машинах. После чего живодёры добили зверя железными прутьями. Пользователи соцсетей требуют найти виновных.

На кадрах - финал страшной истории, которая произошла в Якутии, но шокировала всю страну. Загнанный медведь скрывается под кабиной грузовика, передает "ТВ Центр".

С дикой радостью живодеры давят зверя. Сначала переезжают одним "Уралом". Потом второй многотонный вездеход катается по травмированному, но еще подающему признаки жизни животному вперед и назад. Водитель вылезает из кабины - делает фото на память. Потом еле дышащего косолапого зажимают между двумя машинами и точными ударами в голову добивают ломом. Назвать такое поведение самозащитой, уверяют охотоведы, просто невозможно.

"Нельзя так варварски убивать, по поведению он агрессивно себя не вел. За деревьями пытался прятаться. Такое ощущение, как будто они его преследовали. То есть они сознательно пошли на это дело", - рассказал охотовед Прокопий Осипов.

Медведя - он скорее всего уже был в зимней спячке - разбудили. Но вместо того, чтобы обратиться в министерство охраны природы, за ним устроили охоту. Обессиленное погоней животное без доли человечности забили до смерти. Самые настоящие звери, негодуют пользователи соцсетей. Хладнокровные убийцы, уверены сотрудники правоохранительных органов.

"По данному факту МВД Якутии в настоящее время проводится проверка, устанавливаются виновные лица. В настоящий момент известно, что на видео запечатлены жители региона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Личности убийц сейчас устанавливаются. Выйти на след преступников поможет видеозапись. Машины - они должны стоять на госучете – видимо, принадлежат одной из добывающих компаний - на борту читается фирменная символика, либо взяты в аренду экспедиторами. В любом случае, сообщают в МВД, это местные жители.

По закону варварам грозит либо штраф - от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. Уголовное дело, видимо, все-таки возбудят. Виновные не должны уйти от наказания, на своей страничке в Facebook пишет министр природных ресурсов и экологии России.

"Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Конечно, бурый медведь - это не краснокнижное животное, но такая расправа - иначе не назовешь - от этого не перестает быть уголовным преступлением", - отметил Сергей Донской.

Чтобы дать делу ход, Сергей Донской пообещал обратиться в генеральную прокуратуру. Кадры бесчеловечной расправы не оставили равнодушным и зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Случай, говорит Владимир Панов, не первый. Применить наказание из-за сложности состава преступления проблематично.

"Второй момент - это пропаганда жестокого отношения к животным. На сегодняшний день статьи, нормы на этот счет нет. Поэтому тот законопроект, который сейчас находится в Госдуме, и работу над которым нам поручил активизировать президент, один из его разделов говорит о полном запрете пропаганды жестокого отношения к животным", - отметил Панов.

Медведь, если зимой выходит из берлоги, представляет угрозу для человека. Может забрести в деревню - это достаточно частое явление - задрать домашний скот. Или в лесу, что еще опаснее, напасть на охотников либо оленеводов. И даже в таком случае по закону, чтобы его нейтрализовать, требуется разрешение. Но сейчас зверь - ему не было и трех лет - явно стал жертвой. Гораздо более опасных и диких животных.

Михаил Шекоян, Елена Ежова, "ТВ Центр".