Зрители "ТВ Центра" предугадали исход главных политических интриг года

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В 2016 году формат ток-шоу "Право голоса" расширился. Возможность выразить свою точку зрения получили не только гости студии, но и все желающие - с помощью онлайн-голосования на сайте канала "ТВ Центр". Зрители оказались настоящими экспертами и смогли предугадать исход главных политических интриг года.

При всей своей популярности программа "Право голоса" в 2016 году пошла на смелое нововведение. Решили дать высказаться любому, а не только экспертам в студии. Момент действительно назрел.

Как только на сайте "ТВ Центра" запустили первые голосования, сразу поняли: не зря. Тут же обнаружилась удивительная степень проницательности голосующих. За день до референдума в Нидерландах по ассоциации Украины и ЕС наши телезрители предсказали его итог: 76% решили, что никакой ассоциации не будет. Но еще более интересная ситуация сложилась с Трампом.

Если бы заокеанские аналитики следили за ходом голосования на нашем сайте, они бы еще 2 ноября знали исход президентских выборов в США. Предвыборный штаб Клинтон сэкономил бы деньги, мировые фондовые рынки обвалились бы не с таким треском, а сама Хиллари поберегла бы здоровье. А всего-то нужно было смотреть "ТВ Центр", где еще за 6 дней до выборов в США 64% голосовавших предрекли победу Трампа. И Европа могла бы быть повнимательней. Её полную неспособность справиться с терроризмом результаты голосования показывали еще весной. Социологи к таким совпадениям и удивительным результатам относятся скептически, но роль подобных голосований в жизни общества не отрицают.

"В случае ненаучного, а медийного опроса, который проводится в рамках ток-шоу, звонят только люди, у которых мнение есть. Звонят те, у кого оно сформировано, и они жаждут им поделиться. Это не связано напрямую с политизацией общества. Это связано, скорее, с готовностью вовлекаться в такого рода высказывания. У вас же половина вопросов не политические", - отметил декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн.

Ответы на вопросы во время голосования дают весьма богатую пищу для ума. Оказалось, что 86% не дают взяток, большинство не изменяет супругам и не завидует богатым - 73%, величие страны важнее, чем зарплата для 59%, наличие санкций абсолютно не волнует две трети населения, а главной бедой России люди считают не дороги, а дураков. Так и вырисовывается портрет голосующего - добропорядочный самодостаточный гражданин или гражданка с весьма тонким чувством юмора. А оригинально сформулированные вопросы помогают получить правдивые ответы.

"Они не связаны напрямую ни с политической ситуацией, ни с экономической. Они, скорее, мировоззренческие. В чем больше проблема? В дураках или в дорогах? Было б странно, если б люди сказали - в дорогах, правда?" – рассказал Виктор Вахштайн.

Главное, что голосование на сайте продолжится. И вопросы будут по-прежнему актуальными - интересными для всех. Потому как у каждого действительно есть и будет право голоса.

Ольга Стрельцова, Оксана Коваленко, Олег Лапшов, "ТВ Центр", Москва.