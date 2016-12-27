Самолет Air Canada совершил экстренную посадку из-за перегрева салона

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В аэропорту канадского города Виннипег совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 со 184 пассажирами. Некоторым людям, летевшим рейсом Торонто - Калгари, стало плохо после того, как воздух в салоне начал резко нагреваться. В итоге было принято решение посадить самолет.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air Canada со 184 пассажирами совершил экстренную посадку в аэропорту канадского города Виннипег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Отмечается, что восемь пассажиров рейса, направлявшегося из Торонто в Калгари, почувствовали себя плохо из-за того, что воздух в салоне начал резко нагреваться. В результате командир воздушного судна принял решение посадить самолет.

После приземления все пассажиры были осмотрены врачами и размещены в местной гостинице. Сейчас они ожидают вылета в Калгари.

Причины произошедшего устанавливаются.