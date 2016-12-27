В районе крушения Ту-154 найдена часть второго двигателя

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Водолазы обнаружили на дне Черного моря часть второго двигателя и хвостовое оперение самолета Ту-154, который потерпел крушение в акватории Черного моря 25 декабря. Всего за 27 декабря в этом районе было найдено 20 обломков воздушного судна.

В районе крушения самолета Ту-154 в Черном море найдена часть второго двигателя и хвостовое оперение воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штабе по проведению поисковой операции.

Собеседник агентства добавил, что готовится их подъем.

По его словам, всего за 27 декабря в этом районе обнаружены 20 обломков, включая шасси, часть двух двигателей и крыло. Кроме того, в Москву доставлен один из бортовых самописцев Ту-154. Поиск двух других черных ящиков продолжается.

Самолет Ту-154 потерпел авиакатастрофу в акватории Черного моря утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них участники ансамбля имени Александрова, журналисты и правозащитница Елизавета Глинка, известная, как Доктор Лиза. В качестве приоритетной версии трагедии рассматривается попадание в двигатель самолета посторонних предметов.

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