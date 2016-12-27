"Анжи" объявил о новой распродаже футболистов

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Футбольный клуб" Анжи" вновь начинает распродажу игроков, сообщили в команде. Это делается, в том числе, из-за непростого финансового положения махачкалинцев. На сайте дагестанского клуба утверждается, что этот шаг не связан с отказом руководства развивать команду.

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" объявил, что вынужден начать распродажу игроков. На официальном сайте дагестанской команды отмечается, что это делается "по ряду объективных причин, в том числе финансового характера". Коррективы будут внесены во все сферы деятельности клуба.

"Не только "Анжи", но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства Клуба и дальше развивать ФК "Анжи", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один из лидеров махачкалинской команды футболист сборной Косова Бернард Бериша перешел в грозненский "Терек". Также поменять клубную прописку может украинский нападающий "Анжи" Филипп Будковский. Как сообщает "Чемпионат.com", форвард начнет выступать за "Уфу".

В 2011 году хозяином "Анжи" стал миллиардер дагестанского происхождения Сулейман Керимов. Он купил в команду таких известных игроков, как Роберто Карлос, Самюэль Это'О, Лассана Диарра и другие. Однако в 2013 году клуб заявил о распродаже всех своих лидеров. В тот раз отмечалось, что это также делается из-за непростого финансового положения Керимова. Согласно данным сайта Transfermarkt.de, на распродаже игроков клуб заработал почти 158 миллионов евро.