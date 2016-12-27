Тимошенко сравнила украинцев с папуасами

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Юлия Тимошенко нашла сходство между украинцами и папуасами в экспорте различного сырья. По ее словам, вместо этого Украина должна продавать готовую продукцию. Она добавила, что для развития страны необходимо брать пример с Италии, которая зарабатывает в десять раз больше.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила жителей Украины с папуасами из-за экспорта различного сырья. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NewsOne. "Мы, как папуасы, торгуем сырьем, понимаете? Зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что Украина могла бы зарабатывать намного больше денег на продаже различной готовой продукции, но в настоящее время экспортирует только сырье. Она добавила, что заработок составляет "несчастные 18 миллиардов долларов". По ее словам, украинцам нужно брать пример с Италии, которая продает пиццу, печенье и спагетти и зарабатывает в десять раз больше, чем Украина.