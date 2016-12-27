СКР допросил очевидцев падения Ту-154 в Черное море
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Сотрудники СКР изъяли видеозапись падения самолета Ту-154 в Черное море, которое произошло 25 декабря. Кроме того, следователи получили записи посадки воздушного судна в международном аэропорту Сочи, руления к месту стоянки, а также прохождения пограничного контроля пассажирами.
Сотрудники ГВСУ Следственного комитета России допросили новых очевидцев авиакатастрофы самолета Ту-154 в Черном море. Как отметила врио официального представителя СКР Светлана Петренко, в частности, допрошен человек, который снял взлет, полет и падение воздушного судна в море.
"Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - говорится в ее сообщении на сайте СКР.
Также следователи получили образцы топлива из топливозаправщика, который производил дозаправку самолета. По ним уже назначены соответствующие исследования. Кроме того, назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз.
"Произведен детальный осмотр местности от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного судна, выполнен подомовой и поквартирный обход с целью установления свидетелей произошедшего", - отметила Петренко.
Потерпевшими по этому делу признано более 90 человек.
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