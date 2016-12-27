СМИ: анализ записей черного ящика с Ту-154 указал на ошибку пилота
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Предварительный анализ записей черного ящика разбившегося в Черном море Ту-154 подтверждает, что катастрофа могла произойти из-за ошибки пилота.
Согласно предварительному анализу записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, упавшего в акватории Черного моря, подтверждается версия об ошибке пилота. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
Таким образом, предварительный анализ позволяет "сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что специалисты исследовательского центра ВКС Минобороны в подмосковных Люберцах начали расшифровывать параметрический самописец. Кроме того, по неподтвержденным данным, на поверхность удалось поднять все три черных ящика. Их состояние охарактеризовали как "визуально приемлемое".
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