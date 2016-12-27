СМИ: анализ записей черного ящика с Ту-154 указал на ошибку пилота

Теги: расследование авиакатастрофа Происшествие

Предварительный анализ записей черного ящика разбившегося в Черном море Ту-154 подтверждает, что катастрофа могла произойти из-за ошибки пилота.

Согласно предварительному анализу записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, упавшего в акватории Черного моря, подтверждается версия об ошибке пилота. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Таким образом, предварительный анализ позволяет "сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты исследовательского центра ВКС Минобороны в подмосковных Люберцах начали расшифровывать параметрический самописец. Кроме того, по неподтвержденным данным, на поверхность удалось поднять все три черных ящика. Их состояние охарактеризовали как "визуально приемлемое".

Читайте также:

Специалисты приступили к расшифровке "черного ящика" Ту-154

СКР допросил очевидцев падения Ту-154 в Черное море

В районе крушения Ту-154 найдена часть второго двигателя