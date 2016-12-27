Вооруженный грабитель напал на прохожего на востоке Москвы

Теги: ограбление оружие нападение Происшествие москва

Вооруженный человек в маске совершил нападение на прохожего на востоке Москвы. Злоумышленник требовал от мужчины деньги, но по каким-то причинам его план не сработал. В настоящее время ведется розыск преступника.

В столичном районе Вешняки вооруженный злоумышленник напал на мужчину и, угрожая оружием, требовал от него деньги. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером 27 декабря в парке на улице Юности неизвестный с маской на лице напал на прохожего. Угрожая мужчине пистолетом, незнакомец требовал денег, но по невыясненным обстоятельствам его умысел сорвался, и злодей сбежал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время преступник находится в розыске.