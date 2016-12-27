Обама пытается осложнить Трампу налаживание отношений с Россией

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении своим помощником по безопасности Томаса Боссерта. Он имеет большой опыт работы в республиканской администрации президента Буша-младшего. До инаугурации нового президента - меньше месяца. Но глава нынешней администрации Барак Обама пытается максимально осложнить для своего преемника налаживание отношений с Россией.

Барак Обама сейчас очень спешит. "Под занавес" со скоростью света подписывает один важный документ за другим. Судя по их содержанию, "в пику" приходящему президенту. Запрет на добычу нефти и газа в районах Арктики, а ведь именно там Дональд Трамп обещал создать дополнительные рабочие места. Расширение санкций против России. При том, что избранный глава государства уже неоднократно давал понять: он намерен наладить отношения с Москвой. Наконец, вопреки заявлениям Трампа о сотрудничестве с Кремлем в борьбе против терроризма, Обама подписывает закон о поставках ПЗРК так называемой сирийской оппозиции, передает "ТВ Центр".

"Это смертельно опасно для региона, который и так балансирует практически на грани коллапса. Второй момент, кому поставлять? Если сам Вашингтон провалил задачу отмежевания тех сил, которые даже ему подконтрольны. Это противоречит всем тем договоренностям, которые принимались, под которыми подписывались", - указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Терять уже нечего, а значит, можно идти вразнос - похоже, именно этим принципом руководствуется Барак Обама. Кажется, в канун инаугурации приемника ему останется разве что перебить стекла в Овальном кабинете. Впрочем, и без того, куда ни кинь, везде - тяжелое наследство. Расколотая страна, конфликт с ЦРУ, рост меньше, чем ожидался, долг больше, а мир сложнее и опаснее, чем был при Буше. Чтобы действительно "сделать Америку снова великой", новому президенту придется многое исправлять. И именно это он, по словам одного из ближайших доверенных лиц Трампа, и собирается делать.

"Президент Обама начинает осознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60-70 процентов будут аннулированы Трампом", - отметил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.

В том, что процесс этот будет непростым, сомневаться нет поводов. Однако договариваться с Конгрессом Дональду Трампу будет гораздо легче, чем его предшественнику: республиканцы по итогам выборов сумели сохранить контроль над Палатой представителей.

Возможно, оттого и относится сейчас так терпеливо Москва к шагам Барака Обамы. Предпочитая смотреть вперёд и постепенно налаживая связи с новой администрацией. "Для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесённого отношениям при Бараке Обаме, потребуются серьёзные усилия. В случае готовности США к конструктивному взаимодействию мы, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный весомый вклад в преодоление острых глобальных и региональных проблем", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такую свою готовность администрация Трампа периодически подтверждает. Так, в аналитической записке с перечнем угроз нацбезопасности США, переданной Пентагону одним из представителей команды избранного президента, о России не сказано ни слова. У Трампа явно другие приоритеты. Например, соперничество с Китаем. В этой связи совсем не случайными выглядят слухи о том, что налаживать связи между Вашингтоном и Москвой, возможно, будет Генри Киссинджер. Эксперты, говоря о бывшем госсекретаре и лауреате Нобелевской премии мира, 93-летнем тяжеловесе американской дипломатии, чаще сейчас делают акцент на его поездках в Россию, заявлениях о необходимости сотрудничества с Москвой и скорейшего снятия санкций. Однако забывают важную деталь - он еще и специалист по Китаю.

"К его великим достижениям относится, в частности, перетягивание Китая в свое время в 1970-ые годы на сторону США, вывод его из советского блока. Киссинджер собирается повторить ровно тот же трюк, только в отношении России", - заметил политолог Олег Матвейчев.

Планы у Трампа грандиозные по всем фронтам. Например, он заявил о намерении реформировать ООН - главную международную организацию, которая, по его мнению, давно не в состоянии отвечать на реальные вызовы. Все это, правда, пока только на словах. А сказать, как известно, еще не значит сделать.

Ольга Оксенич, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".