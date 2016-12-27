Эрдоган заявил о наличии доказательств помощи США боевикам ИГ

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у Анкары есть доказательства того, что коалиция во главе с США оказывает поддержку боевикам ИГ. Также помощь от нее, по словам турецкого лидера, получают Силы народной самообороны и "Демократический союз".

Международная коалиция во главе с США поддерживает боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Они обвиняют нас в помощи ИГ. Но в настоящий момент они сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГ, Силы народной самообороны и "Демократический союз" (партия сирийских курдов, - прим. ред.)", - заявил Эрдоган. По его словам, у Анкары есть "фото и видео" в качестве доказательства, передает ТАСС.

Анкара обвиняет "Демократический союз" и Силы народной самообороны, которые являются боевым крылом этой партии, в связях с Рабочей партией Курдистана, ведущей вооруженную борьбу с властями на территории юго-восточных районов Турции.

В ноябре Эрдоган заявил, что разочаровался в США. По его словам, из-за политики Вашингтона около трех миллионов беженцев прибили в Турцию из Сирии.