Лавров и Керри провели юбилейный телефонный разговор в этом году

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В ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Джон Керри обсудили ситуацию в Сирии, палестино-израильское урегулирование, а также двусторонние отношения между Россией и США. Лавров отметил, что поставка американского вооружения в арабскую республику может привести к еще большим жертвам. Также он сказал Керри, что Совбез ООН - не место для разборок между демократами и республиканцами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам в Сирии различных вооружений, в том числе ПЗРК, может привести к дальнейшей напряженности и новым жертвам. Об этом сообщается на сайте МИД. Отмечается, что разговор стал 70-ым по счету в этом году и состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе их общения также обсуждались перспективы урегулирования сирийского конфликта после договоренностей министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии.

Кроме того, Лавров и Керри обменялись мнениями по поводу палестино-израильского урегулирования. Глава МИД России отметил, что необходимо создать условия для прямых переговоров между лидерами Палестины и Израиля.

Также отмечается, что Лавров указал госсекретарю США на пагубность попыток использовать площадки "ближневосточного квартета" и Совета Безопасности ООН для разбирательств между демократами и республиканцами.

Помимо этого, при обсуждении двусторонних отношений между Россией и США, российский министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации президента Барака Обамы. По словам Лаврова, она направлена, на попытку еще больше подорвать основы нормального взаимодействия между двумя странами.

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