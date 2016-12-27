Умерла Кэрри Фишер, исполнившая роль принцессы Леи

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Исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах" Кэрри Фишер скончалась на 61 году жизни. Представитель семьи актрисы рассказал, что она умерла после тяжелого сердечного приступа, который перенесла в самолете за несколько дней до этого.

Голливудская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая роль принцессы Леи в знаменитой киносаге "Звездные войны", скончалась на 61 году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель семьи актрисы, она умерла после тяжелого сердечного приступа. Он случился на борту самолета, который летел из Лондона в Лос-Анджелес. Помощь на борту ей оказал врач, летевший тем же рейсом.

После приземления ее доставили в ближайшую больницу однако спасти уже не смогли.

В последний раз принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер появлялась на экранах в 2015 году в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". Актриса должна была сыграть в следующем эпизоде саги, который выйдет в декабре 2017 года.

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