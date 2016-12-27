21:57, 27 декабря 2016

Минобороны рассказало об итогах первичного анализа черного ящика Ту-154

Теги:  минобороны  самолет  Происшествие

В Минобороны России прокомментировали проведение предварительного анализа бортового самописца Ту-154, который потерпел крушение в акватории Черного моря. Там отметили, что это позволило сузить перечень вероятных причин крушения воздушного судна.

Данные первичного анализа бортового самописца Ту-154, который потерпел катастрофу в акватории Черного моря, позволяют сузить перечень возможных причин крушения. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

"Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов", - отметили в военном ведомстве.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что после предварительного анализа записей одного из черных ящиков, версия об ошибке пилота стала приоритетной.

Во вторник сообщалось, что специалисты исследовательского центра ВКС Минобороны в подмосковных Люберцах начали расшифровывать параметрический самописец Ту-154. 

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