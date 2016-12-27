Девушка упала в мусоропровод дома на северо-западе Москвы

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Девушка-подросток пострадала в результате падения в мусоропровод девятиэтажного дома на улице Фомичевой. Отмечается, что в настоящее время она передана медикам для оказания помощи.

На северо-западе Москвы девушка упала в мусоропровод девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

"Сообщение поступило на пульт дежурного около 21:00 27 декабря. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями в мусоросборнике девятиэтажного дома, располагающегося по адресу: улица Фомичевой, дом 7, корпус 2, была обнаружена девушка-подросток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время спасатели передали пострадавшую прибывшим медикам скорой помощи.