В Москве избили человека за снятие бумаги с номера машины

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В центре столицы избили человека за то, что он пытался снять бумагу с государственного номера неправильно припаркованной машины. Информация об этом инциденте поступила в полицию 22 декабря. МВД возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту избиения человека, попытавшегося снять бумагу с регистрационного номера автомобиля, который был неправильно припаркован в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России. Отмечается, что информация о драке по данному инциденту поступила 22 декабря.

"Выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен заявитель, который пояснил, что он шел по улице и увидел две припаркованные иномарки с закрытыми номерами. После чего решил снять бумажку с государственного номера одной из машин и сфотографировать, так как посчитал, что автомобили стоят с нарушением ПДД. В это время из автомобиля вышли четверо неизвестных, нанесли заявителю телесные повреждения и скрылись", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что возле ресторана в центре Москвы несколько человек избили мужчину, который пытался снять картонку, закрывающую номер припаркованного в неположенном месте автомобиля. Уточнялось, что, по предварительным данным, пострадавший получил закрытый осколочный перелом носа и повреждение мягких тканей лица.