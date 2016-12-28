США введут санкции против России за вмешательство в выборы

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Газета The Washington Post сообщила о подготовке в Белом доме санкций против России из-за кибератак. О некоторых из этих мер может быть объявлено уже в ближайшие дни.

В Вашингтоне работают над ответными мерами против России в связи с хакерскими атаками во время американской предвыборной кампании.

По данным газеты The Washington Post, речь идет об экономических санкциях, дипломатических мерах и, возможно, ответных кибероперациях против Москвы. Объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе, пишет издание.

Ранее власти США неоднократно обвиняли хакеров из России в серии кибератак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

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