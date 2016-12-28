В убийстве 10-летнего мальчика в Москве заподозрили его старшего брата
Теги: Уголовное дело убийство скр москва
СКР возбудил дело после смерти десятилетнего мальчика в Москве. Тело ребенка с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в квартире на Ломоносовском проспекте. Как утверждают источники СМИ в правоохранительных органах, причиной смерти стало удушение. По подозрению в убийстве разыскивается молодой человек 1999 года рождения, предварительно, старший брат погибшего.
В квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте в Москве был убит десятилетний мальчик. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
По словам источник "Интерфакса", по подозрению в убийстве разыскивается молодой человек 1999 года рождения. По неподтвержденной информации, речь идет о старшем брате погибшего. Предполагаемая причина смерти – удушение.
Читайте также:
Девушка упала в мусоропровод дома на северо-западе Москвы
МВД расследует дело о жестоком убийстве медведя в Якутии