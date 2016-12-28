Российские саперы разминировали в Алеппо почти тысячу гектаров

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В восточном Алеппо российские саперы продолжают разминирование территории. Боевики оставили после себя не только тысячи взрывоопасных предметов. При обследовании кварталов обнаружены массовые захоронения мирных жителей, которые подверглись пыткам, а потом были казнены. Все военные преступления исламистов документируются и будут обнародованы. Совершались они теми, кого Запад называет "умеренной оппозицией" и продолжает оказывать всестороннюю поддержку.

Район Шейх Максуд в восточном Алеппо. Гуманитарная ситуация тут – одна из наиболее сложных в городе, отмечает "ТВ Центр". Между тем, по словам жителей, сотрудников международных гуманитарных миссий здесь никто пока не видел. Помощь практически ежедневно сюда привозит только российский центр по примирению.

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство России за те усилия, которые оно прикладывает для того, чтобы на сирийской земле установился мир. Также хочу сказать слова соболезнования по случаю гибели ваших соотечественников в авиакатастрофе. Это ужасная трагедия. Эти люди тоже помогали нам и очень грустно, что так случилось", - говорит житель Алеппо Омар Абдель Махри.

Центральные проспекты восточного Алеппо уже расчищены, но на примыкающих улицах пока огромные пробки. Мешают мусор и баррикады, оставленные боевиками, а люди торопятся вернуться в свои дома. На перекрестках также работает военная полиция. Кроме того военнослужащие батальона устанавливают оцепление вокруг кварталов, которые еще не обследовали российские сапер.

Нура Харматли не была в своем доме пять лет. Но и сегодня переступить порог квартиры не решилась. Через выбитую дверь увидела штабеля ящиков с боеприпасами.

"Там очень много бомб. Мы испугались, что там все заминировано и поспешили уйти. На улице увидели, что работают российские саперы и попросили обследовать наш дом. И сейчас они делают это", - говорит женщина.

Небольшая мечеть была построена прямо между домов на одной из улиц восточного Алеппо (см. видео). Рядом боевики оборудовали свою огневую позицию. Установили самодельные пусковые установки для мин и газовых баллонов. Теперь достоверно установлено, что именно отсюда они вели обстрел в тот день, когда один из снарядов попал в первый класс одной из школ западного Алеппо. Тогда погибли более 30 учеников.

В родильном доме в районе Аль-Зебдия боевики устроили свой штаб. Практически все оборудование уничтожили. В палате для выхаживания сложных новорожденных устроили курятник. Зато для себя оборудовали полевой госпиталь. Специфических медикаментов тут в избытке.

Детский садик в том же районе российские саперы очистили от мин одним из первых. Дети, уже подросшие за пять лет войны, теперь снова могут играть тут безопасно, наверстывая то время, когда по воле террористов были лишены детства.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.