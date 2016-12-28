08:30, 28 декабря 2016

В госпитале Латакии почтили память Доктора Лизы

Теги:  В мире  сирия  память

В госпиталь в сирийской Латакии доставили медикаменты, которые должна была привезти Доктор Лиза.

Российский центр примирения сторон в Сирии доставил в больницы медикаменты и перевязочные материалы, которые должна была привезти доктор Лиза. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ее память почтили в госпитале Тишрин в сирийской провинции Латакия. Именно туда с гуманитарным грузом направлялась доктор Лиза, погибшая в крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Сотрудники медицинского учреждения возложили цветы к ее портрету и выразили соболезнования родственникам и близким жертв трагедии.

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