На смену морозам в Западную Сибирь пришла оттепель

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Оттепель с обильными снегопадами пришла на смену сильным морозам в Западной Сибири. Метель не прекратится в регионе до конца года.

На смену трескучим морозам в Западную Сибирь пришла неожиданная оттепель с обильными снегопадами. По данным синоптиков, сильная метель и порывистый ветер не прекратятся в регионе до конца года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С улиц Новосибирска коммунальщики уже вывезли более 45 тысяч кубометров снега и это не предел. Припаркованные машины автовладельцам приходится буквально откапывать из сугробов.

В Калининградской области снега на праздники не ждут. Там ликвидируют последствия урагана. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, были обесточены 17 населенных пунктов. В Калининграде спуски к набережной затоплены водой. Уровень в реке Преголя поднялся до критической отметки. Из-за шторма введены ограничения для маломерных судов.