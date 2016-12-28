На Таймс-сквер установили хрустальный шар

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Главный новогодний символ Америки — хрустальный шар — установили на здании 1 на Таймс-сквер. Кнопку обратного отчета отсчета 31 декабря нажмет Пан Ги Мун.

В Нью-Йорке установили знаменитый хрустальный шар - главный новогодний символ Америки. Об этом сообщает "ТВ Центр". Украшение изготовлено из почти трех тысяч кристальных треугольников. Каждый год их выкладывают в новом порядке, чтобы получить неповторимый орнамент. В этот раз он назван "Подарок Доброты" и символизирует единство мира в наступающем 2017 году. Кнопку обратного отсчета 31 декабря нажмёт покидающий пост генерального секретаря ООН Пан Ги Мун. После этого шар диаметром три с половиной метра и весом около шести тонн начнёт медленно спускаться по шпилю небоскреба на Таймс-сквер. Своей нижней точки он достигнет в момент, когда на Восточном побережье США наступит Новый год.

