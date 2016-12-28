В ходе поисковой операции в Черном море найдены тела 13 погибших

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За время проведения поисковой операции на месте крушения Ту-154 в Черном море найдены тела 13 погибших. Во вторник водолазы подняли на поверхность еще одно тело и 38 фрагментов тел. Кроме того, в среду на месте крушения были найдены еще несколько фрагментов тел и крупные обломки самолета.

За время проведения поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 обнаружено 13 тел погибших. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по проведению операции.

"Всего обнаружено 13 тел погибших, опознан один человек. На месте найдены многочисленные фрагменты тел", - сказал он.

По словам источника, во вторник водолазы подняли на поверхность тело еще одного погибшего, а также 38 фрагментов тел.

Источник "Интерфакса" в оперативном штабе сообщил, что в среду были обнаружены фрагменты тел еще нескольких человек.

"Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек", - сказал он.

Источник также сообщил об обнаружении крупных обломков самолета. По его словам, в настоящее время проводится операция по их подъему.

Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря в акватории Черного моря. Борт Минобороны направлялся в Сирию. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них участники ансамбля имени Александрова, журналисты и правозащитник Елизавета Глинка, известная, как доктор Лиза.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия. Потерпевшими по делу признаны более 90 человек.

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