В ДТП на Киевском шоссе один человек погиб, двое пострадали

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В Новой Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей В результате лобового столкновения грузовой "Газели" и иномарки Kia Rio на Киевском шоссе один человек погиб, двое пострадали.

Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, передает ТАСС. В результате аварии погиб один человек. Еще двое получили травмы.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах столицы, лобовое столкновение грузовой "Газели" и иномарки Kia Rio произошло при подъезде к одноименному поселку по направлению к Москве.

Движение транспорта на аварийном участке шоссе затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину столкновения и организуют проезд транспорта.

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