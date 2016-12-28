Грабитель взорвал банкомат на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы грабитель закачал в банкомат газ, взорвал его и похитил деньги. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. В настоящий момент в МВД проверяют информацию об инциденте.

Грабитель взорвал платежный терминал на северо-западе Москвы. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в среду около 04:00 в отделении банка, расположенном в жилом доме №3 на Волоколамском шоссе.

По предварительной версии, неизвестный мужчина закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся. По данным Life, банкомат принадлежал "РосЕвроБанку".

В МВД рассказали, что в настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "Устанавливается, были ли похищены деньги", - отметили в пресс-службе ведомства. Для определения всех обстоятельств преступления, как сообщили полицейские, "оперативники изымут записи камер видеонаблюдения".

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