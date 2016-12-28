В Подмосковье задержаны похитители картин Левитана

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Сотрудники главка МВД совместно с ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в нападениях на банк, инкассаторов и краже пяти картин Левитана. Их задержали в одном из загородных домов в московском регионе. Похищенные картины были найдены в ходе обысков.

Подозреваемые в краже пяти картин Левитана задержаны в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска совместно с ФСБ, управлениями угро по Нижегородской и Ивановской областям, а также при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии.

"Задержаны подозреваемые в совершении разбойных нападений на банк, перевозчиков денежных средств, а также краже пяти картин из музея художника Левитана", - сообщила Волк.

Официальный представитель МВД напомнила, что в мае 2016 года было совершено нападение на один из банков Нижнего Новгорода. Под угрозой предметов, похожих на оружие, двое злоумышленников похитили более 5 миллионов рублей. В ноябре на трассе в Нижегородской области было совершено нападение на инкассаторов и сотрудников ДПС с применением огнестрельного оружия. В августе 2014 года из музея Исаака Левитана в Плесе были похищены пять картин художника: "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы". Их общая стоимость составляет около 77 миллионов рублей.

Подозреваемые были задержаны в одном из загородных домов в московском регионе. Ими оказались 33- и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Также задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

"При проведении обыска по месту временного проживания задержанных обнаружено и изъято наркотическое вещество кокаин общей массой более одного килограмма, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области", - сообщили в МВД.

Остальные четыре похищенных картины были обнаружены в ходе дальнейших следственных действий в Нижнем Новгороде. В настоящее время подозреваемые арестованы. Устанавливаются соучастники преступлений, выявляются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

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