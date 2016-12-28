Полторы тысячи обломков найдены на месте крушения Ту-154

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В районе крушения самолета Ту-154 водолазы подняли на поверхность тела еще двух погибших. За время проведения поисковой операции всего обнаружено 15 тел и многочисленные останки. Кроме того, найдено более полутора тысяч обломков разбившегося лайнера. Треть из них уже поднята на поверхность.

В течение суток в Черном море были найдены три бортовых самописца, передает "ТВ Центр". Первый обнаружили на глубине 17 метров в хвостовой части самолета. Свидетельства участников операции после подъёма бортового самописца на поверхность - внешне он в удовлетворительном состоянии, а значит, параметрический черный ящик, фиксировавший скорость, высоту полёта, другие данные, вероятнее всего, уже в течение ближайшей недели расскажет, что все-таки произошло на борту.

Между тем СМИ публикуют якобы последние слова пилотов, которые в последние секунды полета указали на проблемы с закрылками. Достоверность этих сообщений вызывает сомнения, поскольку накануне глава Минтранса Максим Соколов официально заявлял, что со дна Черного моря поднят лишь параметрический самописец, в то время как два других, в том числе речевой, найдены, но пока не подняты на поверхность.

"Поднят один из накопителей информации, так называемых черных ящиков. Это параметрический накопитель, который доставлен в Москву. В научно-исследовательский центр военно-воздушных сил Минобороны", - заявил накануне министр.

Тем временем в Черном море продолжается поисково-спасательная операция. С рассветом к ней снова подключились водолазы - на глубину погружаются группами по 3-4 человека. Работа водолазов осложняется большими перепадами глубин и илистое дно.