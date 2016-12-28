Таратута: Киссинджер — удобная фигура для Москвы и Вашингтона

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Трамп может назначить новым послом США в России советника Генри Киссинджера Томаса Грэма. Эта новость появилась буквально на следующий день после сообщений о том, что сам экс-госсекретарь станет посредником в отношениях Москвы и Вашингтона.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер может стать посредником между Москвой и Вашингтоном после инаугурации Дональда Трампа. Позиции Киссинджера, лично знакомого с Путиным, помогут не только наладить отношения двух стран, но и урегулировать конфликт на Украине, пишут СМИ.

Журналист Михаил Таратута в эфире программы "События. 25-й час" назвал Генри Киссинджера очень удобной фигурой для Москвы и Вашингтона:

- Можно вспомнить 70-ые, когда Генри Киссинджер был автором "разрядки" в отношениях США и СССР. И это в годы очень большого напряжения "холодной войны". Безусловно, Киссинджер – это очень удобная фигура, но это пока домыслы прессы. Он знаком с нашим руководством и с Путиным лично. Трамп прислушивается к Киссинджеру, но это не значит, что он готов выполнять все его идеи и пожелания. Трамп, кстати, встречался с Киссинджером. Можно предположить, что у них есть и расхождения, в частности в вопросе политики с Китаем.

Крым и Украина для Трампа — это абсолютно периферийная позиция. Его это не волнует с точки зрения прав человека, влияния России на постсоветском пространстве. Это все очень далеко от Америки. Трамп просто прагматик по своей натуре. Это ровно то, о чем говорит Киссинджер. Украина, если и встанет, то это будет как вопрос торга. Трамп будет готов отдать позицию США по Крыму и Украине, но потребует что-то взамен. Но есть ли нам что предложить взамен?

Программа "События. 25-й час"